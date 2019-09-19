Минвостокразвития РФ поддержит инициативу о бесплатном предоставлении животноводам 10 га

ЧИТА, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики поддержит инициативу властей Забайкальского края о десятикратном увеличении для животноводов площади земель, выдаваемых по программе "Дальневосточный гектар", - с одного до 10 гектаров, сообщил журналистам замглавы Минвостокразвития РФ Павел Волков.

Предоставление земельных участков в Забайкальском крае началось 1 августа. Для участников программы "Дальневосточный гектар" доступно 46% территории региона - это 19,7 млн га. На прошлой неделе стало известно о предложении краевых властей выдавать животноводам по 10 га земли, так как одного гектара для разведения скота недостаточно.

"Мы согласны, это хорошее предложение, мы его рассмотрим. Есть на этом пути определенные сложности, которые мы обсуждали с депутатами Государственной думы. <...> Но мы подробно рассмотрим, и, я думаю, сделаем больше, чем есть сейчас. <...> Со стороны министерства мы полностью поддерживаем [инициативы] регионов", - сказал Волков ТАСС.

По данным на середину сентября, в Забайкальском крае поступило 4,3 тыс. заявок на дальневосточный гектар. Более половины всех заявлений приходится на территорию Читинского района - прежде всего, на пригороды Читы. Так, 80% заявок связано с индивидуальным жилищным строительством, около 10% - с животноводством. Остальные заявители намерены брать землю для личных подсобных хозяйств, растениеводства, бизнеса и туризма.

По программе "Дальневосточный гектар" граждане РФ могут бесплатно получить земельный участок площадью до одного гектара на Дальнем Востоке. В Забайкалье и Бурятии, которые присоединились к ДФО лишь осенью 2018 года, эта программа будет реализована в три этапа. С 1 августа право бесплатно оформить земельный участок получили местные жители, с 1 февраля 2020 года его получат все дальневосточники, а с 1 августа 2020 года участок на территории двух регионов смогут получить жители остальных субъектов РФ.