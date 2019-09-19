В День Ставропольского края музеи региона покажут свои уникальные экспонаты

ПЯТИГОРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Музеи Ставрополья проведут Дни открытых дверей 21 сентября, когда будет отмечаться День края, сообщил в четверг на своей странице в Instagram губернатор Владимир Владимиров.

"Наши музеи готовят интересную акцию ко Дню края - "Парад раритетов". 21 сентября они проведут Дни открытых дверей, покажут свои уникальные экспонаты", - написал глава региона.

По его словам, большую акцию запланировал Ставропольский краеведческий музей, где будут работать выставка "Ставрополье - родина слонов", экспозиции с археологическими ценностями и раритетами царской России.

"Уверен, это будет интересно всем ценителям истории, в том числе юным. Приходите, вход бесплатный", - пригласил губернатор.

День открытых дверей в "Музее Лермонтова"

В "Музее Михаила Юрьевича Лермонтова" в Пятигорске в рамках празднования Дня Ставропольского края 21 сентября также пройдет день открытых дверей. "Посетители смогут ознакомиться с постоянными экспозициями: "Лермонтов и Кавказ", Домик Лермонтова, "Лермонтов в изобразительном искусстве". По мере комплектования групп будет осуществляться экскурсионное обслуживание", - сообщили ТАСС в музее.

По словам собеседника агентства, в этот день посетители музея увидят уникальную выставку "Собранье редкостей", где будут представлены предметы нумизматики, подлинные исторические документы, редкие дореволюционные фотографии, уникальные печатные издания Лермонтова. "Показ будет сопровождаться демонстрацией документального фильма, в котором сотрудники музея расскажут о представленных раритетах, об истории их поступления в музейное собрание", - отметили в музее.

День Ставропольского края

Город Ставрополь был основан в 1777 году, когда по указу императрицы Екатерины II началось строительстве Азово-Моздокской линии. День города Ставрополя и День Ставропольского края отмечаются в сентябре, впервые праздник стал объединенным в 2015 году. Ранее День края проводился в мае, а День города Ставрополя - в сентябре.