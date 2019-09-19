Школу вместо сгоревшей два года назад построят в дагестанском селе Рахата

МАХАЧКАЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют возвести школу на 400 мест в высокогорном селе Рахата Ботлихского района, следует из материалов госзакупок. "Начальная сумма контракта составляет более 188 млн рублей. Планируется, что работы должны быть выполнены до конца декабря", - говорится на сайте госзакупок.

Как уточнили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства образования и науки республики, школа будет построена вместо сгоревшей два года назад, в которой также обучались около 400 детей.

Пожар в школе села Рахата произошел в июне 2017 года. Площадь пожара составила 400 кв. метров. Жертв и пострадавших удалось избежать. Ученики начальных классов продолжили обучение в уцелевших помещениях, а старшеклассники - в образовательном учреждении, расположенном в соседнем селе Ансалта.