Первый снег ожидается в Ленинградской области 20 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Первый снег и заморозки до трех градусов ожидаются в пятницу в Ленинградской области, сообщил ТАСС в четверг главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

"Осадки в виде снега ожидаются на севере и северо-востоке региона, заморозки от минус одного до минус трех градусов ниже нуля. У водоемов теплее немного - от нуля до плюс пяти градусов", - сказал Колесов.

По его словам, температура воздуха ниже нуля ожидается больше в восточных районах Ленинградской области. Синоптик не исключил возникновение заморозков в южной части региона, а также в Псковской и Новгородской областях.

В связи с предстоящим ухудшением погоды дорожные службы Ленинградской области переведены в режим повышенной готовности.

Как сообщает пресс-служба комитета по дорожному хозяйству региона, возможно образование гололедицы.