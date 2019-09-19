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Арктика сегодня

Новый завод по переработке рыбы открылся в Архангельске

Годовая мощность предприятия составит 16,8 тыс. тонн продукции
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© Ирина Скалина/ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 19 сентября. /ТАСС/. Крупнейший в регионе рыбоперерабатывающий завод открылся в четверг в Архангельске. Новое предприятие создано по договору с Росрыболовством, согласно которому Архангельскому опытному водорослевому комбинату будет предоставлена инвестиционная квота с 2020 года, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня в рамках выделения государством инвестиционных квот состоялось открытие нового рыбоперерабатывающего завода по переработке трески и пикши. Мощность завода 51 тонна пищевой продукции в сутки и шесть тонн дополнительной продукции - то есть из отходов. 16,8 тыс. тонн в год мощность всего завода, это крупнейший в Архангельской области, в СЗФО один из самых крупных", - сказал ТАСС исполнительный директор Архангельского опытного водорослевого комбината Алексей Коротенков.

Комбинат получил под строительство завода инвестиционную квоту 2,4 тыс. тонн трески и пикши. Из этого объема не менее 70% должно быть переработано на заводе. Планируется перерабатывать рыбу местных рыболовецких колхозов, к сотрудничеству также предполагается привлечь местные компании, занимающиеся аквакультурой.

В числе возможных поставщиков рыболовецкие предприятия Дальнего Востока. "Мы очень надеемся на дозагрузку наших мощностей той рыбой, которая доставляется с Дальнего Востока по Севморпути, и цепочка сделана универсальная, где мы можем и белую и красную рыбу перерабатывать", - сказал Коротенков.

На открытии предприятия руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что практика инвестиционных квот оказалась положительной. "Это очень правильный и хороший механизм, который позволит модернизировать рыбную отрасль, позволит создать больше перерабатывающих мощностей. Таких заводов только на Северном бассейне будет построено порядка 20, плюс заводы на Дальнем Востоке. Всего в рамках этого механизма построено 44 новых рыбопромысловых судна. Мы на Северном бассейне на 65 процентов после реализации этой программы обновим мощности по рыбопромысловому флоту", - сказал журналистам Шестаков.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов пояснил, что благодаря механизму инвестиционных квот в регионе идет обновление рыбодобывающего флота. "Сейчас для компаний Архангельской области на верфях РФ строятся четыре судна, еще 10 в опционе - впечатляющая цифра для отрасли", - сказал Орлов журналистам. Инвестиции в предприятие составляют около 500 млн рублей. Запуск завода обеспечит создание 90 новых рабочих мест.

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Орлов, Игорь АнатольевичРоссияАрктика сегодняАрхангельская область
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