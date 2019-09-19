Дело прекращено в отношении депутата, бросившего муляж гранаты в полицейского в Кирове

ТАСС, 19 сентября. Следователи прекратили уголовное дело в отношении депутата Слободской городской думы, который бросил муляж гранаты в полицейского в Кирове. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ региона.

"Прекращено уголовное преследование за отсутствием состава преступления", - сказала собеседница агентства.

Проверка по факту инцидента была начата сотрудниками полиции после того, как в дежурную часть поступило сообщение о том, что местные жители на улице заметили подозрительный предмет. На место выехали сотрудники ППС, подозрительный предмет они не обнаружили. Но проходящий мимо молодой человек бросил им под ноги предмет, который они приняли за ручную гранату. Полицейские задержали мужчину, происходящее на камеру зафиксировали его знакомые.

Инцидент произошел в июне этого года. 21-летний молодой человек - депутат Слободской городской думы - бросил под ноги полицейским муляж гранаты РГД-5. Гражданин был доставлен в отдел полиции, опрошен, муляж гранаты у него изъят. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, речь идет Николае Дубравине, его отец - также Николай Дубравин - ранее являлся депутатом Заксобрания Кировской области. После случившегося СК возбудил дело в отношении молодого человека по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").