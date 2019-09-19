Четвертый форум "Среда для жизни" начал работу в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Вопросы городской экономики, муниципального управления и привлечения частных и государственных инвестиций обсуждаются в ходе первого дня форума "Среда для жизни", который начал работу в Великом Новгороде в четверг.

В форуме принимают участие международные и российские эксперты - архитекторы, крупнейшие девелоперы, мэры, инвесторы, представители государственной власти российских и мировых мегаполисов, представители бизнеса и творческой среды.

"Участники обсуждают главные тренды архитектурных преобразований городского ландшафта, лучшие практики управления мегаполисами и небольшими городами в эпоху тотальной цифровизации, идеи для привлечения частных и государственных инвестиций, роль государства и регулирования в жизни города, а также потенциал выстраивания эффективного взаимодействия с бизнесом и обществом", - говорится в сообщении организаторов форума.

В рамках работы форума проходят "Дни лидеров муниципального управления", посвященные обсуждению развития городов России и круглый стол "Как привлечь деньги в города?", модератором которого выступила заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор НКО "Фонд развития моногородов" Ирина Макиева.

"В России есть более ста мер государственной поддержки, но мало кто об этом знает, и даже если кто знает, то не пользуется этим", - сказала она. Также главам городов необходимо знать, как привлекать средства институтов развития, комбинировать государственные, федеральные, невозвратные и возвратные средства, чтобы их проекты развития были экономически интересны, добавила эксперт.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Сорокин во время круглого стола напомнил, что с точки зрения значимых инфраструктурных проектов фокус института развития - это 100 крупнейших городов России. "Но мы не закрыты, мы готовы к открытому разговору с любыми городами. Не секрет, что у нас в стране проживает в городах 74% населения и наша задача улучшить качество жизни максимального количества наших соотечественников", - сказал он.

Городское развитие в фокусе нацпроектов

Программа основного дня форума - 20 сентября - сформирована вокруг приоритетов развития России до 2024 года, следует из повестки мероприятия. В рамках деловой программы запланированы дискуссии, посвященные комфортной среде для жизни и экономического роста городов, заданных в национальных проектах, а также роли местного самоуправления в достижении поставленных целей.

"Сессии деловой программы будут посвящены новым инструментам городского развития, позволяющим формировать долгосрочные планы по созданию современной городской среды и улучшать качество жизни населения, а также продемонстрируют примеры успешных и эффективных городских команд", - отмечается в сообщении организаторов.

Модераторами-ведущими сессий выступят выпускники образовательной программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ, которая проводилась в 2018 году по поручению правительства.

Деловая программа также будет представлена выставкой "Города - пространство для развития", посвященной разработанному методическому документу "Стандарт комплексного развития территорий", его инструментам и связанными с ним образовательными программами. В рамках форума также пройдет общегородской фестиваль "Городские выходные" для всех жителей Великого Новгорода.

Форум "Среда для жизни" проводится ДОМ.РФ при поддержке правительства и Минстроя России ежегодно разных городах. Программная дирекция форума - Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Партнерами форума "Среда для жизни" в Великом Новгороде выступают ВЭБ.РФ, Фонд развития моногородов, информационное агентство ТАСС, совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство стратегических инициатив.