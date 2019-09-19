В Чечне рентгеновские снимки будут обрабатывать с помощью искусственного интеллекта

ГРОЗНЫЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Рентгеновские снимки в больницах Чечни будут обрабатывать при помощи искусственного интеллекта и возвращаться к врачу уже с разметкой проблемных зон. Соглашение об интеграции сервиса "третье мнение" в архив медицинских изображений заключили Медицинский информационно-аналитический центр, компании "Комета" и "Третье мнение" в рамках форума "Биотехмед-2019".

"Рентгеновские снимки в медучреждениях Чечни в ближайшем будущем будут обрабатываться искусственным интеллектом и приходить к врачу уже с разметкой проблемных зон и предварительным заключением по предполагаемым патологиям. По оценкам разработчиков, это позволит на 70% ускорить время анализа снимка специалистом, кроме того, такой подход должен повысить качество диагностики туберкулеза", - сообщили в пресс-службе республиканского Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, вопросы диагностики и лечения туберкулеза всегда актуальны, и в скором времени в Чечне откроется Республиканский центр фтизиопульмонологии.

"В этой связи сервис "третье мнение" является весьма актуальным. До этого момента сервис был обкатан в 30 регионах страны, однако везде "третье мнение" запускалось врачами на своих компьютерах как веб-модуль в отдельном окошке. Оказалось, что это не очень удобно, в связи с чем и родилась идея интеграции", - добавили в пресс-службе.

Компания "Третье мнение" создает платформу, основанную на обработке медицинских изображений с помощью алгоритмов машинного обучения, которая помогает врачам быстрее и точнее ставить диагноз. Сервис способен в режиме онлайн распознавать оцифрованные мазки крови, снимки глазного дна и рентгенограммы грудной клетки. Сегодня он уже используется более чем в 20 медучреждениях России.