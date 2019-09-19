В соцучреждениях трех муниципалитетов Карелии досрочно включили отопление

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 сентября. /ТАСС/. Отопительный сезон в детских садах, школах, больницах и других организациях социальной сферы трех муниципалитетов Карелии начался раньше срока. Об этом в четверг на заседании правительства республики сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Александр Ломако.

"17 сентября в соответствии с приказом по территории Костомукшского городского округа и Кондопожского муниципального района в объектах социальной сферы дан старт отопительному сезону. Также по наличию ходатайства администрации Петрозаводского городского округа приказом от 18 сентября дан старт началу подключения социальной сферы", - отметил он.

Согласно правилам, отопительный сезон в Карелии начинается при условии, если среднесуточная температура не выше восьми градусов держится на протяжении пяти дней. По этой причине тепло с 18 сентября начали подавать в Калевальском, Лоухском, Муезерском, Сегежском и Суоярвском районах. Без отопления остаются соцучреждения Прионежского и Пряжинского районов, а также двух северных районов - Беломорского и Кемского, чьи власти не обращались в республиканский Минстрой с просьбой о необходимости досрочной подачи тепла, уточнил Ломако.

Между тем, по данным регионального Минстроя, 50 котельных разных теплоснабжающих компаний не готовы к началу отопительного сезона. При этом две котельные в поселке Рабочеостровск и городе Сегеже находятся в стадии строительства. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил завершить эти работы до 1 октября. У остальных участников системы теплоснабжения региона есть время до 15 ноября, чтобы устранить все проблемы.