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Северный Кавказ

Грозный подарит жителям Санкт-Петербурга инновационную велодорожку

Умная подсветка появится на набережной реки Карповки

ГРОЗНЫЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Велодорожка Smart Track с умной подсветкой появится вдоль пешеходной зоны на набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге. Новый веломаршрут - подарок от мэрии Грозного, сообщили в пресс-службе Министерства по туризму Чечни.

"Велодорожка Smart Track с умной подсветкой станет частью уникального общественного пространства, которое появилось после масштабной реконструкции набережной реки Карповки от улицы Чапаева до Петропавловской вдоль Петровских казарм и Первого меда. Велодорожка - подарок Санкт-Петербургу от Грозного в рамках реализации соглашения о стратегическом партнерстве, подписанном в 2017 году между городом и Чеченской Республикой", - отметили в министерстве.

Отличительными особенностями дорожки станут световые элементы производством которых занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья на предприятии в Грозном. Торжественная церемония открытия велодорожки состоится 20 сентября.

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