Власти Петербурга готовят конкурсную документацию для реконструкции СКК "Петербургский"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга разрабатывает конкурсную документацию по проекту реконструкции спортивно-концертного комплекса "Петербургский". Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе комитета.

"Мы занимаемся разработкой и согласованием конкурсной документации по проекту реконструкции СКК "Петербургский", - сказала представитель комитета.

Сроки проведения конкурса пока не сообщаются.

Городские власти планировали принять решение о ремонте СКК "Петербургский" до конца года. В 2018 году объявили о планах реконструкции СКК для создания современного спортивного комплекса на 22,5 тыс. мест, который должен принять матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года. Проект обсуждался на градостроительном совете при правительстве Петербурга, но вызвал замечания. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов не исключал сноса объекта.

Планировалось, что новый ледовый дворец в Санкт-Петербурге по вместимости станет самой большой хоккейной ареной мира. Соглашение о намерениях создать современную ледовую арену за счет улучшения существующего СКК "Петербургский" власти города и руководство хоккейного клуба СКА подписали в мае 2018 года. Было объявлено, что объем инвестиций в проект составит 15 млрд рублей.

Накануне АО "Стройтрансгаз" отменило конкурс на поиск подрядчика для частичного демонтажа СКК "Петербургский", который был объявлен на минувшей неделе. Стоимость работ по демонтажу не была установлена, итоги конкурса планировалось подвести 26 ноября. Подрядчику предстояло разобрать бетонные и железобетонные фундаменты и конструкции здания, демонтировать оконные переплеты, а также осуществить перевозку грузов.