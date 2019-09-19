Концерты и фестивали пройдут в Кавминводах в День Ставропольского края

ПЯТИГОРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Города-курорты Кавминвод отметят День Ставропольского края, который пройдет 21 сентября, концертами и спортивным и литературно-музыкальным фестивалями.

Пресс-служба горадминистрации Пятигорска сообщила в четверг, что в Комсомольском парке города в субботу пройдет концерт "Ставрополье - Родина моя". "Радовать зрителей будут лучшие творческие коллективы города - вокальная студия "Виваче", школа танцев You La, ансамбли "Калейдоскоп", "Хуторок", "Акварель", "Стиль", региональная творческая организация "Слово. Искусство. Музыка", а также солисты-лауреаты всероссийских вокальных конкурсов", - говорится в сообщении.

Также пройдут конкурсы с розыгрышем призов, а в финальной части праздника выступят кавер-группы "Флэш" и "Сизиджи" и состоится шоу коллектива "Игры с огнем".

В пресс-службе горадминистрации Ессентуков ТАСС сообщили, что в павильоне источника №17 пройдет концертная программа "Здесь Родины моей начало". "Кроме того, у нас будет уличный литературный квест "От классиков до современников: смотрим, отгадываем, читаем", литературно-музыкальный фестиваль "Есспоэтфест", концертная программа "Край казачий, Ставропольская земля", - сказал собеседник агентства.

В Железноводске, по информации пресс-службы администрации города, 21 сентября состоится спортивный фестиваль "Здоровье - это по-нашему", праздничный концерт "Любимое, родное Ставрополье" и дискотека "На водах Железноводска".

День города Ставрополя и День Ставропольского края отмечаются в сентябре, впервые праздник стал объединенным в 2015 году. Ранее День края проводился в мае, а День города Ставрополя - в сентябре.