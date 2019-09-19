Более 500 квартир для военных Каспийской флотилии построят в Дагестане в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Строительство более 500 квартир для военнослужащих Каспийской флотилии в Дагестане планируется завершить до конца года. Также для детей военных в Каспийске в этом году будет построен детский сад на 100 мест, сообщается в четверг на сайте правительства Дагестана по итогам осмотра объектов строительства для флотилии премьер-министром республики Артемом Здуновым вместе с замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым.

"В настоящее время активно ведутся работы, направленные на создание жилищно-казарменного фонда, военного госпиталя и иных объектов инфраструктуры, необходимых для размещения экипажей кораблей Каспийской флотилии <...> В этом году на первом этапе реализации проекта будет сдано 528 квартир социального типа, готовых к проживанию семей военнослужащих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, побывав на месте будущего жилого комплекса в Махачкале, Тимур Иванов и Артем Здунов убедились, что строительство идет в срок и даже опережает график. При этом руководители смогли оценить и качество будущего жилья, осмотрев готовые квартиры в одном из домов.

Школа и сад

Сообщается, что до 2022 года здесь будут возведены не только дополнительные дома, но школа и детский сад.

"В рамках дорожной карты решается и вопрос строительства детского дошкольного учреждения на 100 мест в Каспийске. На данный момент завершен этап нулевого цикла, инженерная инфраструктура обеспечена на 100%, и к 1 октября уже будут подведены газ, электроэнергия и вода", - говорится в тексте.

По словам строителей, проблем с выполнением поставленных задач нет, в ноябре планируется перейти к отделочным работам, и уже к концу декабря этого года двухэтажное здание детского сада будет введено в эксплуатацию.

Обеспечение жильем

В июле 2019 года Тимур Иванов на встрече с Артемом Здуновым в Махачкале сообщал, что в Дагестане для военнослужащих Каспийской флотилии в этом году завершится строительство четырех многоквартирных домов.

Военные строители возведут микрорайон на 1,7 тыс. служебных квартир для личного состава подразделений Каспийской флотилии, дислоцированных в Махачкале. Отмечалось, что в течение трех лет планируется построить 12 многоэтажных домов.

В 2018 году Каспийскую флотилию начали переводить из Астрахани в Дагестан, в основном в Каспийск, где строится новая военно-морская база. Рядом с новым местом дислокации военных в Каспийске планируется возвести микрорайон на 3 тыс. квартир.