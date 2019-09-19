Волонтеры помогут усовершенствовать работу "бережливых поликлиник" в КБР

ЧЕРКЕССК, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии привлекли волонтеров к тестированию и совершенствованию системы работы медучреждений региона, которые перешли на "бережливые технологии". Об этом сообщили в четверг в правительстве республики.

"В текущем году бережливые технологии внедрены в восьми медицинских организациях. На сегодняшний день эти учреждения не останавливаются на достигнутом. С помощью волонтеров они пересматривают свои контрольные точки и устраняют несоответствия, продолжают совершенствовать систему оказания медицинской помощи в рамках "бережливых технологий", - говорится в сообщении на официальном сайте главы и правительства республики.

Модель бережливых технологий в республике планируют внедрить до 2024 года в 25 больницах и поликлиниках. На работу по новым технологиям накануне в регионе перешел фельдшерско-акушерский пункт аула Малый Зеленчук Хабезского района. В учреждении ранее были переоснащены кабинеты, создана зона комфортного ожидания пациентов, отрегулирована работа регистратуры.

В новом режиме работы медучреждение провело массовый медосмотр жителей аула, для этого были дополнительно привлечены передвижные флюорограф, маммограф и мобильный медицинский комплекс. На приемах у медиков побывали 72 пациента.

Проект бережливой поликлиники, реализуемый в рамках нацпроекта "Здравоохранение", нацелен на внедрение в ежедневную практику принципов бережливого производства и призван свести к минимуму хождение по кабинетам, оптимизировать работу регистратуры и врачей. По оценке Минздрава РФ, после применения новых технологий сокращается время ожидания приема врача в поликлинике, также уменьшается вероятность заразиться инфекционными заболеваниями, поскольку потоки здоровых и заболевших людей разделяются.