Минкавказ представит актуализированную программу развития Кисловодска

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минкавказ разработал проект распоряжения правительства РФ, который актуализирует перечень мероприятий по развитию Кисловодска до 2030 года, внести документ в кабмин планируется до конца октября, сообщили в пресс-службе министерства.

Перечень мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодска до 2030 года был утвержден распоряжением правительства РФ 29 декабря 2016 года. Документ содержит 77 пунктов, предусматривается шесть основных направлений развития города, по ряду мероприятий определены источники финансирования.

"Минкавказ России осуществляет постоянный контроль за реализацией перечня мероприятий по комплексному развитию города - курорта Кисловодска до 2030 года. <…> Минкавказом России разработан проект распоряжения правительства РФ о внесении изменений в перечень в целях его актуализации. В настоящее время практически завершена процедура согласования проекта распоряжения с федеральными органами исполнительной власти. По итогам согласования проект распоряжения будет внесен в правительство Российской Федерации в конце октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что определены источники финансирования по пяти социальным объектам из перечня мероприятий. При этом замглавы Минкавказа Олег Хацаев попросил губернатора Ставрополья взять под особый контроль график освоения выделенных из федерального бюджета средств на строительство двух из пяти важных для города объектов - детского сада и школы.

"По итогам заседания Минкавказу России и правительству Ставропольского края рекомендовано представить предложения по дополнительному финансированию мероприятий, в особенности по объектам транспортной и коммунальной инфраструктуры. Минкавказу России также рекомендовано завершить согласование и внести на рассмотрение правительства Российской Федерации проект распоряжения о внесении изменений в перечень мероприятий по комплексному развитию города - курорта Кисловодска до 2030 года", - добавляется в сообщении.