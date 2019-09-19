Самый высокогорный детский сад строится в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 19 сентября. /ТАСС/. Самый высокогорный детский сад строится в поселке Терскол Кабардино-Балкарской Республики (КБР), он расположится на отметке выше 2,1 тыс. м над уровнем моря. Об этом ТАСС сообщила в четверг руководитель пресс-службы администрации Эльбрусского района Алиса Тарим.

"Согласно национальному проекту "Демография" и в рамках реализации федеральной программы "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет" в поселке Терскол началось строительство самого высокогорного детского сада в регионе на 40 мест. Средства в размере порядка 32 млн руб. выделены из федерального бюджета с учетом софинансирования из регионального и местного бюджетов", - сказала Тарим.

Новый детский сад будет расположен возле школы, уже завершены земляные работы, строители приступили к возведению фундамента. Объект планируется сдать 1 сентября 2020 года, к новому учебному году.

Необходимость строительства возникла из-за отсутствия помещения, соответствующего современным требованиям. "В настоящее время детский сад располагается на первом этаже жилого многоквартирного дома и занимает площадь двух малогабаритных квартир, где воспитываются 28 детей", - отметила собеседница агентства.

Поселок Терскол расположен в курортном районе Кабардино-Балкарии, в трех километрах от высшей точки Европы горы Эльбрус (высота 5642 м над уровнем моря).

Как ранее сообщали в правительстве региона, до конца 2019 года в республике будет создано 960 дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте до трех лет. На эти цели КБР из федерального центра предоставлен межбюджетный трансферт в размере более 585 млн руб.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн руб.