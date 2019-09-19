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Пермские депутаты не поддержали предложение о повышении зарплат бюджетникам в регионе

Сегодня зарплата учителей, врачей и работников культуры складывается из тарифной ставки или оклада, выплат стимулирующего характера и компенсаций

ПЕРМЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Большинство депутатов Законодательного собрания Пермского края в четверг на пленарном заседании проголосовали против принятия законопроекта о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы, который был внесен на рассмотрение в том числе в связи с недавним инцидентом в пермской городской больнице № 6. Об этом ТАСС сообщила член комитета по социальной политике в заксобрании региона Дарья Эйсфельд.

Ранее врачи отделения травматологии и новорожденных пермской больницы № 6 заявили, что "вынуждены работать на износ при остром дефиците кадров". При этом за переработки они не получают доплат.

"Сегодня фракция "Справедливая Россия" выступила с проектом федерального закона, который предусматривает, что заработная плата бюджетников - учителей, врачей, работников культуры - не может быть ниже двух минимальных размеров оплаты труда. К сожалению, коллеги не поддержали нашу инициативу, но я уверена, что со временем это произойдет", - сказала она.

По словам Эйсфельд, члены фракции предлагали внести изменения в статью 144 Трудового кодекса (ТК) РФ в части установления дополнительных гарантий отдельным категориям работников. Сейчас зарплата бюджетников складывается из трех составляющих: тарифной ставки/оклада, выплат стимулирующего характера и выплат компенсационного характера.

С 1 января 2019 года МРОТ составляет 11 тысяч 280 рублей. В четверг правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% - до 12 тыс. 130 рублей.

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