Конференция по проблемам преподавания китайского языка в школах состоялась в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Межрегиональная научно-практическая конференция по актуальным проблемам и перспективам развития преподавания китайского языка в российских школах состоялась в Петербурге. Ее организаторами выступила Академия постдипломного педагогического образования при поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга и корпорации "Российский учебник".

Как сообщила доцент кафедры иностранных языков Академии постдипломного педагогического образования Ирина Хольмстрем, мероприятие было организовано в связи с включением китайского языка в перечень предметов, аттестуемых в рамках ЕГЭ в текущем году.

"В этом году 289 школьников из 43 регионов России приняли участие в сдаче ЕГЭ по китайскому языку, и эта конференция - первый шаг, первый опыт, который объединил учителей китайского языка из Москвы и Петербурга для анализа и подведения итогов экзамена, а также обсуждения перспектив развития преподавания китайского языка в школах", - сообщила она.

По словам Хольмстрем, на конференции, в частности, были затронуты проблемы отсутствия единых требований к итоговой аттестации выпускников по китайскому языку.

"Есть всем известная шестиуровневая система оценивания европейских языков. Стоит вопрос о соответствии европейской системы оценки уровня владения иностранным языком особенностям оценки знаний по китайскому языку", - пояснила эксперт агентству.

Заведующая кафедрой восточных языков Института лингвистики РГГУ Мария Рукодельникова обратила особое внимание на необходимость использования в школах учебников, соответствующих федеральному государственному образовательному стандарту, а также необходимость обмена опытом по методике преподавания китайского языка.

"Важна методическая база для обучения китайскому языку и единые критерии оценки", - подчеркнула эксперт.

Хольмстрем отметила, что по итогам конференции будут разработаны методические рекомендации для школ с преподаванием китайского языка. Их планируется опубликовать на сайте Академии постдипломного педагогического образования.