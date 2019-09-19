Фонтанный комплекс построят в центре парка Низами Гянджеви в Дербенте

МАХАЧКАЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Фонтанный комплекс построят в центре парка имени азербайджанского поэта Низами Гянджеви в Дербенте. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе администрации города.

"Это будет большой фонтанный комплекс, созданный по образу архитектуры Дербента. Планируется, что его оборудуют в старинном стиле, однако он будет оснащен различными современными функциями", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе добавили, что мэр Дербента Хизри Абакаров поручил провести анализ правомерности выдачи разрешения на строительство восьмиэтажного жилого дома, который закрывает вид из парка на древнюю крепость Нарын-Кала, а также направить письма собственниками ряда объектов вокруг парка с просьбой передать территорию для пользования горожан.

Ранее начальник управления архитектуры и градостроительства Дербента Иса Магомедов сообщал ТАСС, что власти города планируют установить в парке Низами Гянджеви бронзовый памятник поэту. Он заменит гипсовую статую, имеющуюся в настоящее время. Установка памятника запланирована в рамках реконструкции всего парка.

Низами Гянджеви - великий азербайджанский поэт и мыслитель XII века. Парк, названный его именем, расположен в центре Дербента и является самым большим в городе. На его территории расположены руины древней городской стены, старинный маяк и памятник поэту.

Дербент - один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря. Празднование 2000-летия города состоялось 19 сентября 2015 года.