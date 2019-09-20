Конкурс чтецов и национальные игры пройдут на фестивале бурятского языка в Забайкалье

ЧИТА, 20 сентября. /ТАСС/. Фестиваль бурятского языка открылся в пятницу в поселке Агинское Забайкальского края. В течение месяца его участники будут состязаться в знании языка и традиций бурят, сообщила пресс-служба администрации Агинского бурятского округа.

"В округе проводится планомерная, системная работа по сохранению бурятского языка. В течение месяца пройдут более 20 крупных мероприятий. <...> В их числе - конкурс чтецов среди дошкольников, диктант, конкурс исполнителей бурятской песни, чемпионат по национальной игре "Шагай наадан" (настольная игра, в которой используют бараньи лодыжки - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Открытие фестиваля прошло в центральном парке культуры и отдыха поселка Агинское. Его участники пришли на праздник в национальной одежде. Они пели народные песни, состязались в традиционных играх, демонстрировали поделки из конского волоса и овечьей шерсти, пробовали чаи из степных трав.

В дни фестиваля в детских садах округа пройдет неделя бурятского анимационного кино, впервые состоится фестиваль детского ёхора - национального танца, напоминающего хоровод. Завершится фестиваль межрегиональной научно-практической конференцией, посвященной 120-летию со дня путешествия в Тибет исследователя Гомбожаба Цыбикова.