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Северный Кавказ

К тушению лесного пожара в Карачаево-Черкесии привлечены 40 человек

Из-за сложного рельефа местности, специалисты применяют ранцевые огнетушители

ЧЕРКЕССК, 20 сентября. /ТАСС/. Власти привлекли 40 специалистов к тушению лесного пожара в труднодоступной скалистой местности в Учкуланском участковом лесничестве в Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в управлении лесами республики.

Ранее в федеральной Авиалесоохране сообщили, что в ночь на пятницу на территории страны действовал только один природный пожар - в Карачаево-Черкесии площадью около 2 га.

"Площадь, пройденная огнем, составляет 2,1 га. На тушении лесного пожара задействовано восемь единиц техники и 40 человек личного состава, - сказал собеседник агентства. - На данный момент активного увеличения площади пожара нет, он ограничен естественным рельефом: характер местности - уклон около 30%, сложно привлекать технику для тушения, специалисты применяют ранцевые огнетушители. Сил и средств достаточно, в привлечении дополнительной техники необходимости нет".

По данным управления, возгорание не представляет угрозы населению и жилым строениям, так как ближайший населенный пункт находится в 10 км от места пожара.

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РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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