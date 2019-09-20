В Якутии официально закрыли пожароопасный сезон

ТАСС, 20 сентября. Власти Якутии объявили о закрытии пожароопасного сезона на территории региона, где в 2019 году ущерб от лесных пожаров превысил 300 млн рублей. Пожаров на охраняемой территории в пятницу нет, сообщило министерство экологии и природопользования республики.

"С 20 сентября на землях лесного фонда на территории Республики Саха (Якутия) приказом Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) установлено окончание пожароопасного сезона. Соответствующий документ принят в связи с понижением классов пожарной опасности в лесах по условиям погоды, характеризующейся устойчивой дождливой погодой, снижением среднесуточных температур и отсутствием действующих лесных пожаров на охраняемой территории лесного фонда данных районов", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным ведомства на утро пятницы, на обслуживаемых территориях лесных пожаров не было. В зоне контроля оставалось пять термоточек.

Объем средств, потраченных в 2019 году на тушение лесных пожаров на территории республики, превысил 390 млн рублей. При этом ущерб от огня, помимо этих затрат, составил 302,6 млн рублей.