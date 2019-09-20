Турпоток в Ессентуках за восемь месяцев вырос на 10%

ПЯТИГОРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Число отдыхающих в Ессентуках за январь-август 2019 года выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 150 тыс. человек, сообщила в пятницу пресс-служба горадминистрации.

"По сравнению с прошлым годом отдыхающих прибыло в Ессентуки на 10% больше, 150 тыс. человек за восемь месяцев: 30 ессентукских санаториев приняли на отдых и лечение 123 тыс. жителей России и зарубежных стран. В этом сезоне до 17 тыс. увеличилось число юных отдыхающих", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, благодаря насыщенному графику событийных мероприятий город с января по август посетили 25 тыс. туристов. Большая доля приезжих пришлась на фестиваль пиротехнического искусства, Драмфест и фестиваль воздухоплавания.

В Ессентуках работают 80 операторов по курортному сбору. План по сбору на 2019 год составляет 76 млн рублей. На эти средства идет реконструкция верхней части Курортного парка. На середину сентября собираемость составила 57 млн рублей.

"Идет опережение плана на 4 млн рублей, хотя число льготников и детей, освобожденных от уплаты налога, увеличилось в разы. Число отказов оплаты курсбора составляет около 1%, в основном это отдыхающие, которые приезжают на КМВ с региональными льготами и не имеют права на освобождение от курортного сбора", - отмечается в сообщении.

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Республике Крым парламент принял решение перенести введение курортного сбора на 1 мая 2021 года. На Ставрополье с мая 2018 года курортный сбор введен в четырех городах-курортах: Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске.