Педиатры обсудят в Нальчике реализацию нацпроекта "Здравоохранение" на Северном Кавказе

НАЛЬЧИК, 20 сентября. /ТАСС/. Реализация в регионах Северного Кавказа нацпроекта "Здравоохранение" станет одной из тем межрегиональной научно-практической конференции "Дети - национальное богатство. Нальчик - 2019", в которой принимают участие педиатры из СКФО. Об этом сообщил в пятницу ТАСС один из организаторов конференции, завкафедрой детских болезней, акушерства и гинекологии Кабардино-Балкарского госуниверситета Рашид Жетишев.

"Цель конференции - повышение уровня знаний наших специалистов в области педиатрии, неонатологии пульмонологии, врачей общей врачебной практики, педиатров. Здесь собрались около 320 врачей из КБР, КЧР, Северной Осетии, Ингушетии, Чеченской Республики. Первый доклад сделала главный внештатный педиатр Минздрава РФ Елена Булатова, которая рассказала о реализации национального проекта "Здравоохранение", - сказал Жетишев.

Участники могут почерпнуть определенные знания и получить часы в плане непрерывного медицинского образования, которое активно внедряется по всей РФ. "Здесь будут проходить школы по всем направлениям, будет интерактивная работа с аудиторией лекторов со слушателями", - добавил он.

На подобной конференции в прошлом году прошли обучение и аккредитовались 276 врачей-педиатров различного профиля. "Конференция будет работать два дня, наши гости из соседних республик выступят с докладами о региональных особенностях тех или иных заболеваний", - отметил собеседник агентства.

По определению главного внештатного педиатра Минздрава РФ Елены Булатовой, непрерывное образование знакомит врачей с современными подходами в лечении. "Непрерывное медицинское образование направлено на то, чтобы та информация, которая доходила до врача, была самой современной, апробированной, востребованной и самой правильной, конечно. Она доказательная, потому что все наши клинические рекомендации имеют в своей структуре доказательности того или иного метода, что очень важно. Таким образом, каждый доктор получает в свои руки такой инструмент, которого раньше у него не было", - пояснила журналистам Булатова.