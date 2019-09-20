Строительство нового детского сада началось в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Строительство нового детского сада на 300 мест началось в Ставрополе. Учреждение расположится в одном из развивающихся микрорайонов города, сообщили в пятницу в пресс-службе краевого министерства строительства и архитектуры.

"В Ставрополе на улице Пирогова начато строительство детского сада на 300 мест, 528-й квартал - один из быстро развивающихся и плотно застраивающихся районов города Ставрополя, в этой связи было принято решение о возведении именно в этом месте детского сада. Строительные работы рассчитаны на 16 месяцев, уже в 2020 году будут завершены", - говорится в сообщении.

Согласно проекту, детский сад будет двухэтажным. В здании будут расположены ясельные группы и группы для детей более старшего возраста, медпункт, столярные мастерские, спортивный и музыкальный залы, кабинеты психологов и логопедов. Проект озеленения прилегающей к детскому саду территории предполагает высадку зеленых насаждений на почти 3,7 тыс. кв. метров.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Его бюджет составит 3,1 трлн рублей.