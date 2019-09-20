Кабмин выделил 81 млн рублей на строительство Софийской набережной в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Новгородской области 81 млн рублей на строительство Софийской набережной в Великом Новгороде. Об этом председатель правительства сообщил на встрече с главой региона Андреем Никитиным.

"Я подписал распоряжение о том, чтобы выделить Новгородской области деньги на реализацию проекта, связанного со строительством Софийской набережной в Великом Новгороде, в размере 81 млн рублей", - сказал Медведев. Он отметил, что "это только часть необходимого финансирования, но, тем не менее, распоряжение подписано и можно приступать к этому проекту".

Губернатор Новгородской области поблагодарил Медведева за принятое решение. Комментируя слова премьера на форуме "Среда для жизни: города" о том, что решения о развитии городов нужно принимать на долгосрочную перспективу, Никитин отметил, что "Софийская набережная - это начало большого проекта, связанного с восстановлением исторической части города, с наполнением новой жизнью тех зданий, которые сегодня стоят заколоченными".

"Я благодарю вас за это решение, это крайне знаковое для нас событие и, знаете, это великий город - и у него должна быть красивая набережная", - добавил Никитин.

Премьер-министр отметил, что сомнений в этом нет, "потому что люди, которые живут в этом городе, заинтересованы в том, чтобы в этом великом городе все было хорошее - и набережная, и дороги, и водопровод, и канализация, и школы, и объекты соцкультбыта, и объекты здравоохранения".

"Но важны и знаковые места. Поэтому надеюсь, что эти деньги и дальнейшее финансирование принесут хорошие результаты, и через некоторое время вы мне их покажете", - заключил Медведев.