Поврежденное пожаром здание ТРЦ в Грозном восстановят к 5 октября

ГРОЗНЫЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Здание торгового-развлекательного центра "Гранд Парк", где накануне произошел пожар, восстановят до 5 октября. Об этом говорится в сообщении управляющей компании.

"Работы по восстановлению после пожара крупнейшего торгового центра Чеченской Республики, расположенного в городе Грозный, закончатся уже к Дню города, 5 октября. Ориентировочно до конца пятницы, 20 сентября, торговый центр за исключением правого крыла будет доступен для посетителей", - говорится в сообщении.

По данным компании, обнаружив возгорание, служба безопасности торгового центра эвакуировала за пять минут 4 тыс. человек. "Пострадавших среди людей и животных контактного зоопарка нет. Площадь возгорания благодаря оперативным мерам составила около 700 кв. м, что является всего 1,6 % от общей площади торгового центра. По предварительным данным, пожаром повреждены ресторан "Инжир", кухня ресторана "Венченцио" и обшивка правого крыла ТРЦ. Дополнительный ущерб от затопления зафиксирован в магазине спортивных товаров", - говорится в сообщении.

В настоящее время создана комиссия по выяснению всех обстоятельств произошедшего, говорится в сообщении.