В Карелии начали возводить стены здания нового аэропорта Петрозаводск

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 сентября. /ТАСС/. Строители приступили к возведению стен нового аэровокзального комплекса в Петрозаводске. Здание аэровокзала планируют достроить к весне 2020 года, сообщила в пятницу пресс-служба республиканского правительства.

"Строители ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" приступили к возведению стен здания нового аэровокзала в аэропорту Петрозаводск. В настоящее время бригады рабочих устанавливают опалубку для заливки бетона", - говорится в сообщении.

Новый аэровокзал должен появиться в столице Карелии в рамках федеральной программы по подготовке к 100-летию республики. Стоимость контракта - почти 818 млн рублей.

Аэропорт Петрозаводска - единственный в Карелии, он включен в список аэропортов федерального значения, предназначен для обслуживания внутренних и международных авиаперевозок. Транспортный объект расположен в 26 км от Петрозаводска в деревне Бесовец Прионежского района. Из аэропорта установлено авиасообщение с Москвой, Архангельском, Череповцом, Симферополем, Сочи и Анапой.