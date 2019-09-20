Глава Суздаля предложил ввести туристический налог для исторических поселений и городов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Туристический налог необходимо ввести в исторических городах и малых поселениях страны, это поможет их динамичному развитию. С таким предложением в пятницу выступил глава администрации Суздаля Сергей Сахаров на форуме "Среда для жизни" в Великом Новгороде.

"Смелое заявление - это туристический налог [для исторических городов и малых поселений]. Не туристический сбор, который сегодня имеется лишь в четырех субъектах РФ, - он начинает работать только со второй ночи, - а именно туристический налог. Поймите правильно, что в малых городах мы не имеем роскоши иметь вторую, третью, четвертую туристическую ночи", - сказал он.

По словам Сахарова, это даст толчок развитию города. "На примере Суздаля я посчитал, что наш небольшой налоговый бюджет в 67 млн рублей может легко дотянуть до планки в 200 млн рублей, и тогда гораздо быстрее пойдут процессы с реставрацией и благоустройством дорог, парков и соцобъектов", - сказал глава администрации города.

Суздаль - один из главных городов Золотого кольца. В 2018 году его посетили более 1,5 млн туристов. Главными достопримечательностями города-музея считаются архитектурный ансамбль Суздальского кремля, Спасо-Евфимиев монастырь, Музей деревянного зодчества, Торговая площадь.

Форум "Среда для жизни" проводится финансовым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ при поддержке правительства РФ и Минстроя России ежегодно в разных городах. Программная дирекция форума - Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Партнерами форума "Среда для жизни" в Великом Новгороде выступают ВЭБ.РФ, Фонд развития моногородов, информационное агентство ТАСС, совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство стратегических инициатив.