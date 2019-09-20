В Северной Осетии отметят 160-летие со дня рождения Хетагурова в родном ауле поэта

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 сентября. /ТАСС/. Мероприятия по празднованию 160-летия со дня рождения основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова (1859-1906) в Северной Осетии отметят в его родном ауле Нар 15 октября. Об этом стало известно на заседании организационного комитета под председательством зампреда республиканского правительства Ирины Азимовой, сообщается на сайте главы и правительства республики.

"Первое из масштабных мероприятий пройдет 15 октября в селении Нар, где родился и провел детские годы Коста Хетагуров. Там будет оборудован манеж, на котором выступят артисты конного театра с премьерой спектакля, посвященного памяти поэта. Также в селении состоится праздничный концерт с участием ведущих мастеров осетинской сцены", - говорится в сообщении.

Празднование дня рождения Коста состоится и в рамках дней осетинской культуры в Москве. Там запланированы литературные и художественные встречи, в конце октября гала-концерт в Большом театре с участием выдающихся деятелей искусств республики и России.

В рамках празднования также состоится выпуск цикла телевизионных передач, показ документальных и игровых фильмов о Коста, проведение "Хетагуровских чтений", художественных выставок. В академическом Русском театре им. Вахтангова пройдет премьера спектакля "Фатима", будет организована выставка предметов этнографии и быта горских осетин "Особа", серия школьных и студенческих акций, в том числе в социальных сетях.

Осетинский поэт и художник Коста Леванович Хетагуров родился 15 октября 1859 года. Он считается основоположником литературного осетинского языка. В 1899 году Хетагуров выпустил поэтический сборник "Осетинская лира", в котором были впервые опубликованы и стихи для детей на осетинском языке. Коста много писал и на русском языке, сотрудничал со многими газетами Северного Кавказа. Его перу принадлежит этнографический очерк по истории осетин "Особа".