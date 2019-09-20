В Дербенте планируют реконструировать улицу в микрорайоне "Аэропорт"

МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Дербента до конца года рассчитывают реконструировать улицу в крупном микрорайоне города, для этого объявлен аукцион с максимальной ценой контракта 89 млн рублей, следует из размещенной на сайте госзакупок информации.

Согласно порталу, планируется реконструировать улицу Параллельную. "Срок выполнения работ - декабрь 2019 года", - говорится в извещении о проведении закупки.

Согласно аукционной документации, улица расположена в микрорайоне "Аэропорт", ее протяженность составляет 1,475 км. Планируется, что улица будет с двухполосным движением, ширина проезжей части составит семь метров, тротуаров - 1,5-2 м. Победитель аукциона помимо обустройства дорожного покрытия должен также провести реконструкцию электрических и газовых сетей, расположенных на улице, построить водопроводно-канализационные сети и проложить ливневую канализацию.

"В настоящее время в этом микрорайоне отсутствуют центральные городские инженерные сети. В связи с чем во время дождей происходит затопление улицы. Завершение работ по реконструкции улицы позволит создать комфортные условия для проживания граждан", - пояснили ТАСС в пресс-службе администрации Дербента.