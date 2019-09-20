Текстильную промышленность намерены развивать на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья поддерживают развитие текстильной промышленности в регионе, сообщил министр экономического развития края Сергей Крынин на первом краевом форуме по развитию легкой промышленности, который в пятницу прошел в Пятигорске.

"Мы сегодня становимся столицей мехового дела, также в дальнейшем есть планы по развитию текстильной промышленности, будем ее поддерживать", - сказал Крынин. При этом он отметил, что в данной сфере очень большая конкуренция.

Директор Фонда поддержки предпринимательства в Ставропольском крае Елена Самарина сообщила, что бизнесменам уже оказывается помощь. "В частности, проводим консультации, помогаем при участии в ярморочно-выставочных мероприятиях, форумах, мероприятиях по обучению. Если говорить о ярмарочно-выставочной деятельности, то мы оказываем услуги в рамках оплаты арендной площади, по оплате регистрационного взноса, по логистике оборудования. Я очень рада, что у нас развивается легкая промышленность, что предприятия приходят к нам за помощью", - сказала она.

В региональном форуме "Развитие легкой промышленности в Ставропольском крае" приняли участие более 100 субъектов малого и среднего предпринимательства, пять представителей общественных объединений в сфере легкой промышленности, семь спикеров. Прошла встреча с представителями Российского союза по легкой и текстильной промышленности, Министерства экономического развития региона. Организатор форума - Фонд поддержки предпринимательства.

Согласно Росстату, в 2019 году в Ставропольском крае действуют 165 предприятий легкой промышленности, в том числе: одно среднее, 28 малых и 136 микропредприятий.