Институт наставничества создают в Северной Осетии для подготовки молодых врачей

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии создают систему наставничества, при которой молодых врачей будут обучать лучшие специалисты региона, сообщил ТАСС руководитель республиканского Агентства развития Александр Плиев.

"Мы сейчас восстанавливаем институт наставничества в медучреждениях. Наставниками для молодых специалистов станут врачи-профессионалы, которые имеют большой опыт работы и считаются лучшими врачами. И при оценке их категорий будут учитываться, сколько раз выступали в роли наставников, какие результаты есть у их учеников", - сказал Гугкаев.

Он уточнил, что новый формат работы планируется ввести уже в этом году. Сейчас разработана нормативная-правовая база для его реализации.

Согласно паспорту национального проекта "Здравоохранение", обеспечение медицинских учреждений России квалифицированными кадрами является одним из основных направлений работы в рамках нацпроекта.

Северная Осетия относится к регионам с высоким показателем обеспеченности врачами. На 10 тыс. населения приходится 54,6 врачей по республике в целом. Во Владикавказе это около 78 врачей на 10 тыс. населения и 108,2 медицинского персонала. При этом в республике не хватает именно профильных специалистов - анестезиологов-реаниматологов, педиатров, терапевтов, наркологов, фтизиатров.

Так, по состоянию на 1 апреля в Северной Осетии около 140 вакантных врачебных должностей. Средний возраст врачей в больницах превышает 50 лет. В то же время в регионе наблюдается переизбыток таких специалистов как врач-эпидемиолог, врач-косметолог.