Гендиректора компании по вывозу мусора в Ингушетии назначили и.о. главы Минприроды региона

МАГАС, 20 сентября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назначил гендиректора компании по вывозу мусора Аюпа Албогачиева исполняющим обязанности министра природных ресурсов региона, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"В соответствии с указами главы региона, и.о. министра природных ресурсов и экологии Ингушетии назначен Аюп Албогачиев. Пост председателя Комитета государственного заказа Ингушетии занял Заурбек Хаутиев", - говорится в сообщении.

Албогачиев является владельцем и гендиректором компании "Чистый Мир", которая занимается вывозом мусора.

Калиматов был избран главой Ингушетии 8 сентября депутатами парламента республики. В тот же день он отправил в отставку правительство региона. А 12 сентября парламент согласовал назначение на должность главы правительства республики 48-летнего Константина Сурикова, чью кандидатуру на рассмотрение депутатам внес глава региона. 12 и 16 сентября Калиматовым был сформирован почти весь новый кабмин.