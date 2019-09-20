{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Гендиректора компании по вывозу мусора в Ингушетии назначили и.о. главы Минприроды региона

Председателем Комитета государственного заказа Ингушетии стал Заурбек Хаутиев

МАГАС, 20 сентября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назначил гендиректора компании по вывозу мусора Аюпа Албогачиева исполняющим обязанности министра природных ресурсов региона, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"В соответствии с указами главы региона, и.о. министра природных ресурсов и экологии Ингушетии назначен Аюп Албогачиев. Пост председателя Комитета государственного заказа Ингушетии занял Заурбек Хаутиев", - говорится в сообщении.

Албогачиев является владельцем и гендиректором компании "Чистый Мир", которая занимается вывозом мусора.

Калиматов был избран главой Ингушетии 8 сентября депутатами парламента республики. В тот же день он отправил в отставку правительство региона. А 12 сентября парламент согласовал назначение на должность главы правительства республики 48-летнего Константина Сурикова, чью кандидатуру на рассмотрение депутатам внес глава региона. 12 и 16 сентября Калиматовым был сформирован почти весь новый кабмин.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
Северный Кавказ
Институт наставничества создают в Северной Осетии для подготовки молодых врачей
Предполагается, что программу запустят до конца года
Читать полностью