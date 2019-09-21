Город-крепость XVII века воссоздали в Белгородской области

КУРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Город-крепость "Яблонов" площадью более 1,2 тыс. кв. метров воссоздали на территории Корочанского района Белгородской области. Копия одноименной крепости, возведенной в середине XVII века как часть Белгородской засечной черты для защиты южных рубежей Русского царства, войдет в туристический кластер региона. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель начальника управления культуры Белгородской области Оксана Глущенко.

"Город-крепость войдет в туристический кластер. Объект будет работать самостоятельно - это новая форма музейной работы: внутри крепости внешняя экспозиция, в одном из сооружений будет находиться лаборатория по исследованию почв, а в другом сооружении будет мельница, также будут экспозиции военного быта, приближенного к XVII веку. Будут здесь проводить и мастер-классы, и ежегодный фестиваль исторической реконструкции, и календарные праздники", - сказала Глущенко.

По ее словам, город построен по оригинальным чертежам и максимально приближен к внешнему облику крепости, входившей в состав Белгородской засечной черты. В состав комплекса вошли оборонительные башни со стенами, раскаты с пушками и казенный погреб, воеводский дом и житный двор, часовня и колокольня, ремесленные мастерские. Проект воссоздания города-крепости вели с 2017 года правительство Белгородской области, госархив региона и областное историческое обществом "Ратник". Первые обзорные экскурсии и мастер-классы по различным видам ремесел пройдут здесь 21 сентября.

"Сам материал - лес из Архангельской области. Северное бревно отличается от материала более южных регионов тем, что лес более устойчивый, он сохраняет на протяжении сотен лет эстетический вид. При изготовлении этого бревна использовали рубанок и топор со специальным лезвием, все сделано вручную - технология остается неизменной на протяжении сотен лет. Для возведения города-крепости было использовано более 1,6 тыс. куб. метров отборного леса", - отметил в беседе с ТАСС генеральный директор компании "Арсплант", возводившей город-крепость, Михаил Барбинягра.

Как отметил гендиректор компании, в строительстве были использованы различные породы дерева. Так, купола колокольни и часовни выполнены из осины, точная копия герба Русского царства на центральной башне, водосточная система - из лиственницы, дорожные настилы - из элементов дуба и лиственницы.

"Порядка 35 человек постоянно работали - те, кто собирали и занимались отделкой, рубкой на месте находились еще порядка 25 человек. Всего примерно 70-80 рабочих, включая специалистов, занимавшихся коммуникациями, фундаментом. Декоративные элементы крепости, которые не были отражены в архивах, были сделаны по аналогии с известными зданиями того же времени", - добавил он.