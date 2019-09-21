Вода ушла из трех подтопленных паводком населенных пунктов Еврейской автономной области

ТАСС, 21 сентября. Количество подтопленных паводком населенных пунктов Еврейской автономной области (ЕАО) сократилось с 35 до 32. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В пятницу в ЕАО оставались подтопленными 35 населенных пунктов, 111 жилых домов, 1,7 тыс. приусадебных и 2,4 тыс. дачных участков, а также 30 участков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения проживают 30 человек, в том числе 14 детей. С 2 августа в регионе действует режим ЧС.

"В регионе в зоне подтопления 32 населенных пункта, 92 жилых дома, 1568 приусадебных и 1977 дачных участков", - говорится в распространенном сообщении.

На малых и средних реках региона прогнозируется спад уровня воды, а на реке Амур наблюдаются колебания уровней.

В зоне подтопления продолжается откачка воды, расчистка освобожденных от воды территорий, просушка домов, вывоз мусора. На ликвидации последствий паводка задействовано свыше 600 человек, 120 единиц техники.

Область получила из федерального бюджета около 80 млн рублей на выплату единовременной помощи жителям пострадавших от паводка населенных пунктов. Всем постоянно проживающим в населенных пунктах из зоны наводнения будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей. В случае частичной утраты имущества возместят 50 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное имущество - 100 тыс. рублей. Если во время паводка жителю был нанесен легкий вред здоровью, то единовременное пособие составит 200 тыс. рублей, при наличии вреда средней тяжести или тяжкого вреда - 400 тыс. рублей.