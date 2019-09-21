Рекордный круг адыгейского сыра весом 35 кг приготовили на фестивале в предгорьях Адыгеи

СТАНИЦА ДАХОВСКАЯ /Республика Адыгея/, 21 сентября. / ТАСС/. Мастера молочного завода в Адыгее установили рекорд России по производству самого большого в стране круга адыгейского сыра. Вес продукта, презентованного на гастрономическом фестивале "Адыгейский сыр" в предгорьях республики, составил 34,88 кг, передает корреспондент ТАСС.

"Сотрудники молзавода "Гиагинский" сварили на предприятии самый большой круг адыгейского сыра в традиционной корзине из ивовых прутьев и привезли на поляну гастрономического фестиваля. На сцене его взвесили, и официальный представитель Книги рекордов России Александр Пересвет зафиксировал рекорд с соответствующей выдачей сертификата. Сыр-богатырь весит 34,88 кг", - сказала ТАСС руководитель туристско-информационного центра "Горы удовольствий", один из организаторов фестиваля Ольга Иванова.

Рекорд установлен в честь двойного юбилея - 70-летия завода и 10-летия фестиваля-конкурса адыгейского сыра. По словам представителя предприятия, на приготовление сыра понадобились сутки. Гораздо больше времени затрачено на корзину из ивовых прутьев - мастерица плела ее трое суток.

На изготовление сыра-рекордсмена ушло 200 литров цельного молока. Диаметр круга - 55 см, высота - 16 см. "Этот рекорд будет внесен в печатные издания Книги рекордов России и останется историческим фактом на долгие годы", - отметил Пересвет.

Фестиваль адыгейского сыра стал одним из основных мероприятий событийного туризма в регионе. Праздник получил статус "Национальное событие года" и включен в национальный календарь лучших событийных проектов страны для туристов.

Об адыгейском сыре

Впервые адыгейский сыр в промышленных масштабах начали производить в 1968 году на Шовгеновском молокозаводе. Сейчас правом выпускать продукты под брендом "Сыр адыгейский" обладают девять предприятий республики, среди них - "Молзавод "Гиагинский", компании - "Тамбовский", "Красногвардейский молочный завод", "Адыгейский молочный завод", "Молкомбинат "Адыгейский", "Молзавод Новый", "Кошехабльский Сыр Завод", а также индивидуальный предприниматель Руслан Хутыз.

Благодаря реконструкции предприятий мощности молокозаводов увеличились на 37%, и в 2018 году производство сыров всех видов составило 13,6 тыс. тонн, что на 7% больше, чем произведено в 2017 году. К 2021 году производство адыгейского сыра должно составить 16,4 тыс. тонн.