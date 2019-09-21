Более 15 тыс. человек стали участниками и гостями фестиваля сыра в Адыгее

СТАНИЦА ДАХОВСКАЯ /Республика Адыгея/, 21 сентября. / ТАСС/. Десятый по счету фестиваль адыгейского сыра прошел в субботу в Адыгее. Он превзошел все предыдущие - как по числу гостей, так и по сюрпризам для туристов, рассказал ТАСС руководитель комитета по туризму и курортам республики Инвер Калашаов.

"В этом году был поставлен рекорд - фестиваль посетили более 15 тыс. человек - сыроваров, мастеров прикладного искусства, туристов, приехавших познакомиться с традициями адыгского народа и отведать адыгейского сыра, привезенного практически со всех районов республики", - отметил он.

Национальное событие года

Фестиваль адыгейского сыра стал одним из основных мероприятий событийного туризма в Адыгее. Праздник получил статус "Национальное событие года" и включен в национальный календарь лучших событийных проектов страны для туристов.

Последние два года фестиваль "перебрался" из Майкопа в живописное предгорье - на Даховскую поляну у подножия хребта Уна-Коз, мимо которой отдыхающие едут на популярный рекреационный объект республики - плато Лагонаки.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поприветствовал участников фестиваля и отметил значимость мероприятия для популяризации национального бренда, повышения туристской привлекательности региона, развития событийного туризма.

"Когда фестиваль создавался, не было никаких сомнений в том, что он востребован и станет одним из самых посещаемых мероприятий в республике. Мы активно продвигаем наш национальный продукт, привлекаем гостей в республику и этот фестиваль играет важную роль в проводимой работе. Фестиваль дает прекрасную возможность познакомить жителей страны, иностранных гостей с туристским потенциалом Адыгеи, природными достопримечательностями, с нашей историей и культурой", - сказал Кумпилов.

По словам главы региона, к 2022 году в Адыгее планируют увеличить производство сыров до 16 тыс. т, ежегодно наращивая производство примерно на 10%. Для этого есть все возможности: за последнее время предприятия нарастили мощности на 42%, расширяется собственная сырьевая база, оказываются меры господдержки, по продвижению и защите бренда активно работает Союз производителей продукции "Сыр Адыгейский".

Полезен при любой погоде и диете

Погода, несмотря на прогнозируемый гидрометцентром дождь, порадовала с утра солнцем. Живописная Даховская поляна превратилась в большой этногород с ремесленными мастерскими, творческими и игровыми площадками, выставками, фудкорами и ярмарками. Каждый из девяти районов республики организовал импровизированное подворье, где на разведенных кострах жарились барашки, приготовлялись в больших чанах халюжи (плоский пирожок, жаренный в большом количестве масла), лепились вареники с адыгейским сыром. Гостей учили национальной кулинарии на мастер-классах, в которых с интересом обучались мастерству как дети, так и взрослые.

"В состав сыра входят молоко, сыворотка и соль, это продукт, который полезен при любой диете и может долго храниться. Мы стараемся, чтобы он стал повседневным блюдом всех россиян. Поэтому сегодня организовали даже конкурс на европейское блюдо с адыгейским сыром, и он превзошел все ожидания - даже суши приготовили с сыром", - рассказала ТАСС руководитель туристско-информационного центра "Горы удовольствий", один из организаторов фестиваля Ольга Иванова.

В книгу рекордов России

Главным событием фестиваля стала фиксация рекорда России по производству самого большого в стране круга адыгейского сыра. Сотрудники молзавода "Гиагинский" сварили на предприятии самый большой круг адыгейского сыра в традиционной корзине из ивовых прутьев и привезли на поляну гастрономического фестиваля. На сцене его взвесили, и официальный представитель Книги рекордов России Александр Пересвет зафиксировал рекорд с соответствующей выдачей сертификата.

"Сыр-богатырь весит 34,88 кг. Диаметр круга - 55 см, высота - 16 см. Этот рекорд будет внесен в печатные издания Книги рекордов России и останется историческим фактом на долгие годы", - объявил Пересвет.

Рекорд был установлен в честь двойного юбилея - 70-летия завода и 10-летия фестиваля-конкурса адыгейского сыра. По словам представителя предприятия, на изготовление сыра-рекордсмена ушли сутки и 200 литров цельного молока. Гораздо больше времени затрачено на корзину из ивовых прутьев - мастерица плела ее трое суток.

Об адыгейском сыре

Впервые адыгейский сыр в промышленных масштабах начали производить в 1968 году на Шовгеновском молокозаводе. Сегодня правом выпускать "Сыр адыгейский" обладают 9 предприятий республики, среди них - "Молзавод "Гиагинский", компании - "Тамбовский", "Красногвардейский молочный завод", "Адыгейский молочный завод", "Молкомбинат "Адыгейский", "Молзавод Новый", "Кошехабльский Сыр Завод", а также индивидуальный предприниматель Руслан Хутыз.

Благодаря реконструкции предприятий мощности молокозаводов увеличились на 37%, и в 2018 году производство сыров всех видов составило 13,6 тыс. т, что на 7% больше, чем произведено в 2017 году. К 2021 году производство адыгейского сыра должно составить 16,4 тыс. т.