Самый массовый в России забег пройдет по центральным улицам столицы 22 сентября

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Массовый забег "Абсолют московский марафон" пройдет 22 сентября. Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Двадцать второго сентября 2019 года при поддержке правительства Москвы и Департамента спорта города пройдет самый массовый забег России - "Абсолют московский марафон". В этом году главный марафон страны состоится в седьмой раз и соберет на старте около 30 тыс. участников из 85 стран мира. Маршрут проходит в самом сердце города: по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, а также под стенами Кремля", - говорится в сообщении.

Бегунам будут доступны две дистанции на выбор - 42,2 км и 10 км. Победителей и призеров соревнования наградят кубками, подарками от организаторов и партнеров мероприятия, а также денежными призами. Общая сумма призовых выплат составит около 4 млн рублей.

Также в рамках марафона Всероссийская федерация легкой атлетики проведет Кубок России по марафонскому бегу. За 15 минут до основного забега пройдет заезд на спортивных колясках и хендбайках.

"Для удобства болельщиков организаторы выпустили специальное мобильное приложение RunС App, доступное для устройств на iOS и Android. В приложении можно будет узнать всю информацию о забеге, посмотреть схемы стартовых городков и отследить результаты в режиме реального времени. Прямая трансляция забега также будет доступна на сайте "Абсолют Московского Марафона", на странице марафона в социальной сети "ВКонтакте" и в прямом эфире телеканала "Евроспорт 1", - уточняли в сообщении.

После финиша пройдет after-party в Hard Rock Cafe на Старом Арбате. Гости смогут пообщаться, сделать гравировку медали, а также послушать DJ-сет и выступление кавер-группы.

Перекрытия

Пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения сообщала, что часть Бульварного и Садового колец, ряд набережных и другие улицы в центре Москвы будут перекрыты в воскресенье, 22 сентября, в связи с проведением Московского марафона. Движение будет перекрыто, в частности, по улице Лужники, Лужнецкой набережной, Хамовническому Валу, Смоленской улице, по Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Краснопресненской, Пресненской, Космодамианской и ряду других набережных, Большому Устьинскому мосту.

Кроме того, нельзя будет проехать на машине по Тестовской улице, 1-му Красногвардейскому проезду, улице 1905 года, Красной Пресне, Баррикадной, Крымскому Валу. Закрыты будут также Новинский, Смоленский, Зубовский, Покровский, Яузский, Чистопрудный, Сретенский и некоторые другие бульвары, Крымский проезд, Калужская площадь, улица Большая Якиманка.

Не будет движения на Тверской улице от станции метро "Пушкинская" до Тверского бульвара и на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд. Ограничения будут действовать с 07:00 мск до 17:00 мск.

О марафоне

"Абсолют Московский марафон" является квалификационным забегом чемпионата AbbottWMM Wanda Age Group World Championship наряду с такими крупнейшими марафонами как Нью-Йоркский, Берлинский, Чикагский, Лондонский, Бостонский и Токийский. Забег впервые был проведен в 2013 году. В 2019 году в забеге примут участие порядка 30 тыс. человек из 85 стран мира. Организаторами выступает АНО ЦПСМ "Московский марафон" и "Беговое сообщество" при поддержке правительства Москвы и Департамента спорта города Москвы.