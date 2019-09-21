Павильоны "Здоровая Москва" не будут работать в воскресенье в связи с непогодой

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Павильоны для медицинского обследования "Здоровая Москва" не будут работать в воскресенье в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщается на сайте Департамента здравоохранения столицы.

"В связи с экстренным предупреждением ГУ МЧС России по городу Москве медицинские павильоны "Здоровая Москва" в воскресенье, 22 сентября, работать не будут", - говорится в сообщении.

В понедельник павильоны будут работать в обычном режиме с 8:00 до 22:00.

На сайте также отмечается, что в воскресенье в Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра, порывами до 12-22 м/с.