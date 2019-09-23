Губернатор Пензенской области поручил завершить реконструкцию Бакунинского моста

ПЕНЗА, 23 сентября. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил вдвое сократить сроки реконструкции Бакунинского моста через реку Суру, который расположен в центре Пензы и связывает две крупные части города. Работы должны быть завершены к концу 2020 года, а не к сентябрю 2021 года, как планировалось ранее, отметил Белозерцев на оперативном совещании в правительстве региона.

Бакунинский мост через Суру - одна из важнейших транспортных артерий Пензы, которая связывает развивающийся микрорайон ГПЗ-24 и центр города. Из-за реконструкции, которая проходит в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", мост с 19 сентября был закрыт для движения до 2021 года.

"Закрытие Бакунинского моста - вынужденная необходимость, связанная с безопасностью. Но я считаю, что время, которое по проекту отводится на ремонт моста, два года - это слишком много. Поручаю завершить основные работы до конца следующего года", - сказал Белозерцев.

Он поручил главе Минстроя Пензенской области Александру Гришаеву и исполняющему обязанности мэра Пензы Сергею Волкову проработать вопрос о сокращении сроков вместе с компанией-подрядчиком и организовать работу бригад в две смены.

На реконструкцию моста направлено 930 млн рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Предполагается расширить мост с двух до трех полос, создать пешеходные и велодорожки.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.