Первый снег выпал на несколько недель раньше обычного на курорте Домбай в КЧР

ЧЕРКЕССК, 23 сентября. /ТАСС/. Первый снег выпал на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии на несколько недель раньше, чем в предыдущие годы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в администрации Карачаевского района.

"Выпал первый снег, это необычно, хотя на горных перевалах снег лежал и в августе. В самом поселке Домбай его нет, но на склонах в горах лежит настоящий снег, как правило, он начинает выпадать в этой местности в середине октября", - сказал собеседник агентства.

Пользователи социальных сетей выкладывают с заснеженных склонов фотографии первых снеговиков и призывают любителей горнолыжного спорта готовиться к началу сезона. "Снег выпал, но для катания он пока не подходит, к тому же нужно провести полноценную подготовку склонов к началу сезона, поэтому предварительно, раннего открытия горнолыжного сезона на Домбае ждать не стоит", - пояснили в администрации.

Домбай ежегодно входит в десятку самых посещаемых горнолыжных курортов России, как правило, открытие горнолыжного сезона проходит на Домбае в декабре. Развиваться в качестве центра массового туризма и альпинизма он стал в начале прошлого столетия, первый альпинистский лагерь на Домбайской поляне был построен в 1934 году. Сейчас в сутки курорт может принять около 5 тыс. человек.

Ранее синоптики сообщали о том, что первый снег выпал также в некоторых районах Краснодарского края. Заморозки в ночные часы в ближайшие дни прогнозируются и на большей части Центрального федерального округа (ЦФО). На сайте Гидрометцентра России сообщается, что такая погода связана с перемещением циклона из Скандинавии. Его влияние распространится на значительную часть территории ЦФО, регионы окажутся в зоне повышенного атмосферного давления, существенных осадков в большинстве областей не прогнозируется.