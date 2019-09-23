На Ставрополье одновременно откроются 70 центров "Точка роста"

ПЯТИГОРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Открытие сразу 70 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в рамках нацпроекта "Образование" состоится на Ставрополье 24 сентября, сообщила в понедельник пресс-служба министерства образования края.

"24 сентября на Ставрополье в рамках марафона открытий центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" планируется торжественное открытие 70 центров. В этот день школы, на базе которых открываются центры, посетят представители исполнительной и законодательной власти Ставропольского края, главы муниципальных образований. В настоящее время центры активно готовятся к открытию: во всех школах завершены ремонты, осуществляется поставка оборудования, обновляются образовательные программы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в каждой школе центр располагается в двух кабинетах. В одном выделены функциональные зоны для изучения учебных предметов "Технология", "Информатика", "ОБЖ". Другой кабинет представляет собой помещение для проектной деятельности, включающее зону коворкинга, шахматную гостиную и медиазону.

"86 учителей технологии летом прошли интенсивный практический курс на базе детского технопарка "Кванториум" в Астрахани, в рамках которого педагоги овладели новыми навыками работы с 3D-принтерами, квадрокоптерами и другим оборудованием. Создание центров в сельских территориях позволит обеспечить возможность для всех обучающихся изучать образовательные программы различной направленности: цифровой, естественнонаучной и гуманитарной", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, министерство отмечает, что приобретаемое оборудование поможет разработать и внедрить в центрах дистанционные образовательные программы для определенных категорий обучающихся, в том числе в сетевой форме.

Центры "Точка роста" создают в российских регионах в рамках нацпроекта "Образование", который охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.