Самый крупный оросительный канал в Дагестане реконструируют по федеральной программе

МАХАЧКАЛА, 23 сентября. /Корр. ТАСС /. Аукцион на реконструкцию участка канала имени Октябрьской революции (КОР) - основной оросительной системы республики - объявлен в Дагестане, в рамках федеральной программы "Развитие водохозяйственного комплекса России в 2012-2020 годах" планируется реконструировать более 140 км канала, для этого объявлен аукцион с максимальной ценой контракта более 331 млн рублей, следует из размещенной на сайте госзакупок информации.

"Цель реконструкции - увеличение подачи воды на орошение на площади более 58 тыс. га <...> Источник финансирования - федеральный бюджет, по федеральной целевой программой "Развитие водохозяйственного комплекса России в 2012-2020 годах" <...> Окончание работ - 20 декабря 2020 года", - говорится в аукционной документации.

Заказчиком аукциона выступает Министерство мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Дагестана.

Общая протяженность реконструируемого участка канала и связанной с ним оросительной системы составит 145,6 км (общая протяженность канала - 263,3 км).

Работы пройдут на территории четырех районов (Кизилюртовский, Кумторкалинский, Карабудахкентский, Каякентский) Дагестана и города Махачкала.

Канал имени Октябрьской революции был построен в Дагестане в первые годы Советской власти. Оросительно-обводнительный канал предназначен для водообеспечения засушливых и маловодных районов Терско-Сулакской и Приморской низменностей на территории Дагестана, а также городов Махачкала, Каспийск и Избербаш. Его последняя масштабная реконструкция проводилась в 1974-1981 годах.