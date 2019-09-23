Развитие горных территорий обсудят ученые на конференции в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 23 сентября. /ТАСС/. Международная научная конференция, посвященная сбалансированному развитию горных территорий, пройдет в конце сентября в Карачаево-Черкесском государственном университете. Об этом в понедельник сообщили в пресс-центре вуза.

"В работе конференции примут участие более 170 человек из 19 стран мира и из 20 субъектов РФ. Будут рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся таких горных районов, как Кавказ, Гималаи, Тибет, Тянь-Шань, Саяны, Урал и других", - уточняется в сообщении.

Первая конференция "Актуальные направления сбалансированного развития горных территорий в контексте междисциплинарного подхода" пройдет в Карачаево-Черкесии с 27 по 29 сентября. "Тематика конференции особенно актуальна для Карачаево-Черкесии, являющейся типичной горной республикой. Как известно, горы - важный источник воды и энергии в мировом масштабе. Будучи хрупкими экосистемами, именно они остаются главными хранителями редких и исчезающих видов флоры и фауны", - пояснили в университете.

В рамках конференции ученые рассмотрят геоэкологические исследования для определения современного состояния горных систем, способы сохранения биоразнообразия, стратегии сбалансированного социально-экономического и туристического развития горных территорий. По результатам обсуждений будут даны рекомендации по развитию горных стран.