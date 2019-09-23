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В регионах Поволжья и Предуралья ожидаются заморозки и дождь со снегом

Температура воздуха будет ниже климатической нормы

ТАСС, 23 сентября. Синоптики прогнозируют на этой неделе заморозки и дождь с мокрым снегом в регионах Поволжья и Предуралья, температуру ниже климатической нормы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Во вторник в Поволжье и Предуралье в тыловой части циклона облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, ночью повсеместно заморозки. В начале недели, во вторник температура примерно на 4-6 градусов ниже климатической нормы, к концу аномалия станет меньше, но по-прежнему температурный фон останется ниже климатической нормы. Северная часть региона, она практически всю неделю до воскресенья будет находится в тыловой части циклона, тыловая часть - холодная, где кратковременные осадки - в виде дождя и мокрого снега", - сказал он.

Регионы южной части Приволжского федерального округа, начиная с пятницы попадут под влияние антициклона, облаков станет меньше, осадков не ожидается, начнет постепенно теплеть. В воскресенье, 29 сентября, практически всю территорию ПФО охватит антициклон, будет наблюдаться переменная облачность без осадков, температура воздуха на севере ожидается от плюс четырех до плюс девяти градусов, а в южных - от плюс 10 до плюс 15.

Первый снег в ПФО

Так, в воскресенье, 22 сентября, снег уже выпал в ряде районов Нижегородской области, в понедельник, по данным Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе днем пройдут умеренные дожди, а ночью ожидается мокрый снег. Первый незначительный снег наблюдался и в Чувашии, но, по сообщениям очевидцев, он не успевал долететь до земли и таял в воздухе.

В Пермском крае, метеостанции зафиксировали снег в отдельных районах, в частности, на востоке региона, а вот массовое выпадение снега на территории края ожидается во вторник, 24 сентября, рассказал ТАСС специалист центра географических информационных систем и технологий Пермского госуниверситета Андрей Шихов.

"24 сентября снег пройдет практически повсеместно, его можно будет увидеть в любом районе. Местами может установиться временный снежный покров - ожидается, что это произойдет на юго-востоке края, но нельзя исключать, что и в Перми утром во вторник может лечь снег. В начале недели в регионе будет сильное похолодание - температура воздуха опустится до отметки около нуля", - отметил Шихов.

Он также добавил, что выпадение снега до конца сентября в Пермском крае метеорологи уже фиксировали - в 2006 и 2014 годах. А в 1996 году снега в сентябре выпало больше 10 см, что привело к падению деревьев, но подобного снегопада в этот раз не ожидается.

В Кировской области и в Башкирии температура воздуха не поднимется выше девяти градусов, здесь также прогнозируются дождь и мокрый снег, в отдельных районах республики установится временный снежный покров.

Неожиданные заморозки и дожди

В Саратовскую область неожиданно придет холод. В понедельник в регионе ожидаются заморозки до двух градусов. Синоптики также предупреждают жителей региона о дожде и мокром снеге. В Татарстане наблюдается ветреная, но сухая погода, температура плюс шесть градусов, но синоптики прогнозируют формирование гололедицы на дорогах.

А вот в Пензенской и Ульяновской области снега нет, по данным главка МЧС по Ульяновской области в понедельник здесь ожидаются только порывы северо-западного ветра до 16-21 м/с. В Самарской области установилась прохладная и дождливая погода. С конца прошлой недели в области идут дожди, местами с градом и сильными порывами ветра. По данным Приволжского УГМС, осадки выпадают из-за проходящего в регионе циклонического вихря, по прогнозам синоптиков, вихрь стремится за Уральский хребет, после его прохождения в ближайшие дни осадки прекратятся, но температура останется ниже нормы.

Теги
РоссияНижегородская областьТатарстанУльяновская областьЧувашияБашкортостанПермский крайКировская областьПензенская областьСамарская областьСаратовская область
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