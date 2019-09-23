Больницу-долгострой откроют в дагестанском селе в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 23 сентября. /ТАСС/. Новая районная больница, строительство которой началось 15 лет назад, появится в селе Кумух Лакского района Дагестана в 2020 году. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-служба министерства здравоохранения Дагестана.

"Вопросы возобновления работ на месте больницы-долгостроя в селе Кумух поднял в ходе поездки в Лакский район министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов. Это еще один медицинский долгострой. Возводить объект начали более 15 лет назад. Открытие новой больницы по графику запланировано в 2020 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство нового здания районной больницы, которое в этом году удалось возобновить, было заморожено в связи с отсутствием финансирования.

По словам главного врача Лакской центральной районной больницы Абдурагима Дибирова, в настоящее время идет доработка проектно-сметной документации. "В здании будет проведена перепланировка, так как за годы простоя проект устарел, пришли в негодность некоторые помещения, а также двери и окна", - приводит слова главврача пресс-служба Минздрава региона.

В пресс-службе отметили, что на базе новой больницы также будет развернуто гериатрическое отделение.