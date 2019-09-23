Центры образования "Точка роста" созданы в школах Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 сентября. /ТАСС/. Центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" откроются во вторник в школах Северной Осетии благодаря нацпроекту "Образование". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства образования и науки республики.

"24 сентября в Северной Осетии в 17 сельских школах открываются современные центры образования "Точка роста", оснащенные высокотехнологичным оборудованием: компьютерами, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами, робототехникой. В центрах есть пространство для игры в шахматы, а также возможность для изучения основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)", - говорится в сообщении.

Школьники будут осваивать новые компетенции и навыки по таким учебным предметам, как технология, информатика и ОБЖ, а во внеурочное время будут проходить занятия по программам дополнительного образования.

"Точки роста" созданы в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование", который охватит период с 2019 по 2024 годы. Его бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.