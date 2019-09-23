На юге России ожидаются заморозки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сентября. /ТАСС/. Заморозки с понижением местами температуры воздуха в ночные часы до трех градусов мороза прогнозируются на ближайшие трое суток по двум федеральным округам - Южному и Северокавказскому, сообщила ТАСС начальник Ростовского Гидрометцентра Елена Назарова.

"На территории Южного федерального и Северокавказского федеральных округов в ближайшие трое суток местами ожидаются заморозки до минус трех градусов. Это опасное агрометеорологическое явление, которое может нанести ущерб сельскохозяйственным культурам", - сказала она.

Летних атмосферных процессов синоптики уже не прогнозируют. В ближайшие трое суток над югом страны будут проходить холодные атмосферные фронты, понижающие температуру воздуха. Заморозки, в частности, будут наблюдаться на Кубани, в Волгоградской и Ростовской областях, Северной Осетии - Алании, уточнила Назарова.

Зафиксированное СМИ Кубани и Адыгеи и распространенное на сайтах и в соцсетях видео с комментариями жителей регионов о выпавшем первом снеге не соответствует действительности, пояснила начальник Ростовского Гидрометцентра.

"В горах Кубани и Адыгеи выпал не снег, а сплошной град. Кубань граничит с морем, а это влагонасыщенность, развивается мощная облачность и как результат - град", - добавила собеседница агентства.