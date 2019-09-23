МЧС предупредило о заморозках в Калининградской области и угрозе сельхозкультурам

КАЛИНИНГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Заморозки до минус двух градусов ожидаются в Калининградской области ночью с 23 на 24 сентября. Сообщение об этом Главное управление МЧС России по региону разместило на своем сайте в разделе "Штормовые и экстренные предупреждения".

"По сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории Калининградской области в ночь с 23 на 24 сентября местами на почве ожидаются заморозки до минус двух градусов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "прогнозируемые опасные метеорологические явления могут оказать угрозу сельскохозяйственным культурам".

В пресс-службе правительства области ТАСС сказали, что к настоящему моменту в регионе "убраны зерновые и технические культуры, осталась кукуруза, для которой заморозки при уже сформировавшихся початках не имеют значения, как и для картофеля, а также капусты". По словам представителя пресс-службы, "заморозки на почве в конце сентября - типичное явление для Калининградской области".